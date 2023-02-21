الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو، لتحذير الولايات المتحدة من وجود جنود تابعين لها وللناتو في أوكرانيا ولتقديم تفسيرات حول الانفجارات التي حدثت في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 .

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وأبلغت وزارة الخارجية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، بضرورة سحب العسكريين الأمريكيين والعسكريين التابعين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أوكرانيا.

وقال بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد:" لقد استدعينا السفيرة على خلفية التصعيد وانجرار الولايات المتحدة إلى الصراع بأوكرانيا".



وأضاف بيان الخارجية الروسية:"أبلغنا السفيرة الأمريكية بضرورة أن تتخذ واشنطن خطوات لسحب عسكرييها والعسكريين التابعين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أوكرانيا.

وأبلغت موسكو السفيرة الأمريكية أن المسار العدواني للولايات المتحدة لتعميق المواجهة مع روسيا في جميع المجالات يأتي بنتائج عكسية.

كما ذكرت وكالة تاس الروسية أن السفيرة الأمريكية قد أُبلغت بأن الأسلحة والعاملين في الخدمة المقدمة إلى كييف، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، هدف مشروع.

وقالت موسكو إنه من أجل تهدئة الموقف، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لسحب عتاد ومعدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أوكرانيا.

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