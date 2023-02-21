اعتقال أكثر من 400 فلسطيني منذ بداية العام

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال أكثر من 400 مواطن فلسطيني منذ بداية 2023 وحتى الآن، وسط تحذيرات من حملة الانتهاكات والاعتقالات المتصاعدة بحق المواطنين المقدسيين.

اقرأ أيضًا..جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وقال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال وسعت من حملات الاعتقال ضد نشطاء وشبان العاصمة المحتلة على اثر العصيان المدني الذي نفذ في مناطق عدة من محافظة القدس قبل يومين.

وأوضح معروف، أن أعداد المعتقلين منذ بداية العام وحتى الآن تعد تصعيدا خطيرا بالمقارنة بأعداد معتقلي نفس الفترة من العام 2022 الماضي.

ونوه المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، أن تصاعد حالات الاعتقال الجماعية التي تقوم بها أجهزة

الاحتلال الأمنية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتزامن عيد الفصح اليهودي مع الاسبوع الثالث منه، حيث تقوم قوات الاحتلال باعتقالات احترازية قبل هذا الموعد من كل عام.

وشدد على أن تصاعد حالات الاعتقال ضد الشبان المقدسيين، استمرار للسياسة الممنهجة التي تتبعها حكومات الاحتلال المتعاقبة من أجل الضغط على شبان العاصمة المحتلة لتفريغها من أهلها الأصليين، في محاولة مستميتة لتهويدها وإحلال المستوطنين مكانهم.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: