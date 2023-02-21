القضاء على 500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت روسيا القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، مع إقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثاني في 24 فبراير الجاري.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنه تم تصفية 70 جنديا أوكرانيا في لوجانسك وتدمير مدافع ومركبات قتالية.



وأضاف أنه في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 370 جنديا أوكرانيا ومدافع هاوتزر أمريكية الصنع ودبابات قتالية وقاذفات صواريخ.



وأشار الى أنه تم تصفية 70 جنديا أوكرانيا في زابوروجيه ومركبات قتالية ومدافع ، فيما تم تدمير مستودعات ذخيرة في خيرسون.



وأوضح المتحدث أن قوات الدفاع الجوي أسقطت عشر مسيرات أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك، كما تم إسقاط صاروخين من طراز هيمارس وأورجان.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع البريطانية، روسيا بتنفيذ قصف عشوائي على أوكرانيا باستخدام المدفعية والأنظمة الأخرى، ما يتسبب في وقوع العديد من الخسائر في صفوف المدنيين وتزايد الأضرار على المرافق الطبية والتعليمية.

وذكرت الوزارة- عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- أنه اعتبارا من 13 فبراير 2023

، بلغ إجمالي الخسائر البشرية بحسب تسجيلات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 18 ألفا و955 ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية العملية الروسية الشاملة في أوكرانيا، من بينهم 7 آلاف و199 قتيلا و11 ألفا و 756 مصابا ، فيما تم تسجيل 697 ضحية مدنية في يناير 2023.

وأشارت البيانات الواردة في يناير 2023 إلى أن العنف استمر على طول خط المواجهة بطول 1200 كيلومتر لكنه تركز بشكل أساسي في ولايات دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا.

ويأتي ذلك وسط استمرار القوات الروسية منذ 24 فبراير الماضي فرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة بدعم مادي وعسكري من الغرب.

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