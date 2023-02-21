انت الان تتابع خبر القبض على تاجري مخدرات وضبط 1200 حبة في بغداد والنجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تستمر المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع بتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة افة المخدرات التي تفتك المجتمع كونها لاتقل خطورة عن الارهاب، اذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الأشرف التابعة الى المديرية ذاتها من ضبط احد تجار المواد المخدرة في قضاء النجف وبحوزته (١٢٠٠) حبة مخدرة مع مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي أخرى".وأضافت: "تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وبالتنسيق مع شؤون المخدرات تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وإيقافه وفق المادة (٢٨) مخدرات".

وأشارت الخلية الى ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتعاون مع قوة امنية مختلفة تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة الحسينية ببغداد، حيث ضبط بحوزته على رمانة يدوية ومسدس وادوات تعاطي وميزان الكتروني، تم احالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات المعنية".

