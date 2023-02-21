انت الان تتابع خبر الاعرجي يبحث مع وزيرة الهجرة العودة الطوعية للنازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى مستشار الأمن القومي، وزيرة الهجرة والمهجرين، وبحثا الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة، في مجال دعم العودة الطوعية للنازحين والتخفيف من معاناتهم".وأضاف: "جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية تهيئة البيئة الآمنة والمناسبة لإعادة دمج النازحين العائدين بالمجتمع، وصولا لإنهاء ملف مخيمات النزوح بشكل صحيح وآمن".