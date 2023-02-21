انت الان تتابع خبر رسميا.. آرسنال يمدد عقد النني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آرسنال في بيان رسمي: "محمد النني مستمر مع الفريق لعام 2024، صاحب الـ30 عاما يتمتع باحترام كبير وخبرة كبيرة في الفريق، انضم إلينا من فريق بازل السويسري في كانون الثاني 2016".

وأضاف: "لعب الدولي المصري معنا 155 مباراة في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف وصنع 10 مرات خلال السنوات السبع التي قضاها مع النادي".



وعلق محمد النني على عملية تمديد عقده قائلا عبر الموقع الرسمي لآرسنال: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وأنصارنا كثُرُ، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا على أن نكون في أفضل حالاتنا، كل يوم أكون هنا".

وعن كونه أكثر لاعب تواجدا في صفوف آرسنال من الجيل الحالي قال: "هذا الأمر يجعلني فخورا للغاية بتمثيل هذا النادي الرائع منذ عام 2016، الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد جدًا لأنني قمت بتمديد عقدي".

