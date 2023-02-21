انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أنه "تم رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل".

وخلال جلسة اليوم، أتم مجلس النواب، قراءة عدة مشاريع قوانين، إذ تم إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي.



كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٨٧ المتعلق بها.

وأنهى البرلمان أيضاً، مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا.

وأتم مجلس النواب مناقشة (القراءة الثانية) مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة.

كما شهدت الجلسة، توجيه الحلبوسي، لجنة الامن والدفاع بإجراء تحقيق في الخروقات الأمنية التي وقعت في محافظة ديالى وقضاء الطارمية؛ "من اجل وضع حد لتلك الحوادث".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 172 نائباً.