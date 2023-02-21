انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينهي قراءة عدة مشاريع قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي"، لافتاً إلى إنهاء "القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٨٧ المتعلق بها".وأنهى المجلس أيضاً، "مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا".

وأضاف البيان، أن "مجلس النواب أنهى مناقشة (القراءة الثانية) مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد البرلمان جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 172 نائباً.