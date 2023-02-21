انت الان تتابع خبر بعد النزاع العشائري "الدامي".. وفد أمني يزور ديالى ويعقد اجتماعات "مكثفة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة ديالى على راس وفد أمني".وأضاف البيان انه " فور وصوله عقد اجتماع للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة واستمع لإيجاز عن الوضع الامني الراهن في المحافظة والوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع يوم أمس والاشراف المباشر على اللجنة التحقيقية التي شكلت بهذا الصدد".

وعلى هامش زيارته زار الوكيل قسم شرطة الخالص ومركز شرطة التحويلة ملتقياً بضباطه ومنتسبيه"، مشدداً على "العمل على توفير الامن والاستقرار وسلامة المواطنين ضمن قاطع المسؤولية".