انت الان تتابع خبر بعد النزاع العشائري "الدامي".. وفد أمني يزور ديالى ويعقد اجتماعات "مكثفة" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة ديالى على راس وفد أمني".
وأضاف البيان انه " فور وصوله عقد اجتماع للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة واستمع لإيجاز عن الوضع الامني الراهن في المحافظة والوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع يوم أمس والاشراف المباشر على اللجنة التحقيقية التي شكلت بهذا الصدد".
وأضاف البيان انه " فور وصوله عقد اجتماع للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة واستمع لإيجاز عن الوضع الامني الراهن في المحافظة والوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع يوم أمس والاشراف المباشر على اللجنة التحقيقية التي شكلت بهذا الصدد".
وعلى هامش زيارته زار الوكيل قسم شرطة الخالص ومركز شرطة التحويلة ملتقياً بضباطه ومنتسبيه"، مشدداً على "العمل على توفير الامن والاستقرار وسلامة المواطنين ضمن قاطع المسؤولية".
*حادثة ديالى
ويوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل مواطنين بنزاع عشائري في محافظة ديالى.
ويوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل مواطنين بنزاع عشائري في محافظة ديالى.
وقالت الخلية في بيان، إنه "بالساعة ١٤٢٠ هذا اليوم ٢٠ شباط حصل نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص محافظة ديالى ادى الحادث الى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم ٢ نساء".
وأضافت أنه "على الفور شرعت قطعات من الجيش والشرطة الى مكان الحادث وتم تطويق القريتين والفصل بينهما كما تم القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم"، مؤكدة "تجري حاليا عملية متابعة وملاحقة المتورطين الاخرين بالحادث".