انت الان تتابع خبر الأعرجي يؤكد لرومانوسكي أهمية تمتين العلاقات الإستراتيجية بين العراق وأمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي. وبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إلى جانب بحث ملف مخيمي الهول والجدعة، واتفاقية الإطار الإستراتيجي، فضلا عن بحث سبل استمرار التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب".وأعربت السفيرة الأمريكية عن، "دعم الولايات المتحدة لحكومة السوداني، وبرنامجه الحكومي الواعد، مؤكدة "استمرار دعم بلادها للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الاقتصاد العراقي وتبادل الخبرات والمعلومات".

من جانبه أكد الأعرجي، "أهمية تمتين العلاقات الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويرسخ سيادة العراق، ويعزز أمن واستقرار المنطقة".