شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقف دقيقة حدادا على وفاة النائب أحمد حتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، النائب أحمد عبد المحسن حته، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، ووقفت اللجنة دقيقة حدادا على روحه خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الجيزة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "وصلنا خبر وفاة الزميل العزيز النائب أحمد حتة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته، فقد كان نائباً نشيطا يحرص على مصالح أبناء دائرته وخدمتهم، وندعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نعى ببالغ الحزن والأسى؛ المغفور له بإذن الله النائب أحمد عبد المحسن حته ، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا ،والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال: إذ يتقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ... إنا لله وأنا إليه راجعون.