شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب أحمد حتة.. ورئيس مجلس النواب ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب أحمد حتة، وأصدر المجلس بيانا اليوم قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى؛ ينعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، المغفور له بإذن الله النائب أحمد عبد المحسن حتة، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023".

وإذ يتقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وأنا إليه راجعون.