شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة التعليم بمجلس النواب يزور مدارس أبو حمص فى البحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، جولته التفقدية، بزيارة مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة بالبحيرة، بحضور يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وحمدى سلام، مدير الإدارة التعليمية، وبمشاركة عددا من نواب المحافظة.

وشهدت الزيارة تفقد الفصول والمعامل، والاستماع للطلاب والمعلمين للوقوف على أية مشكلات وسبل التعامل معها ووضع الحلول اللازمة لها.

تضمنت المطالب فى تحديث معمل الكمبيوتر، خصوصا وأن الأجهزة قديمة، فضلا عن أن بعضها معطل، كما أشتكى الطلاب من مشكلات التابلت المتمثلة فى سقوط الشبكة بشكل دائم.

وأشاد وفد لجنة التعليم بالبرلمان، بالاستعانة بطلاب كليات التربية، للمساهمة فى سد عجز إعداد المعلمين، من خلال التدريب العملى، بحضور مشرفين من الجامعة، وكذلك مدرسى الفصل.

من جانبه وجه الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، الشكر لإدارة مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة، على خلفية الدور المتميز والسمعة الطيبة، لما تمتلكه من معلمين أكفاء.

وأكد أن المدرسة بها معلمين قدوة، وبها نموذج للمعلم المثالى وهو ما يساهم فى تقليل نسبة الغياب بين الطلاب.

ووجهت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، التحية للمعلمين داخل المدرسة لما يقومون به من جهود فى خدمة العملية التعليمية.

وأكدت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم، أن الزيارة تستهدف التعرف على مطالب المعلمين والطلاب من أجل إزالة أية عقبات.

وتسائلت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، عن مدى استفادة الطلاب من التابلت، حيث أكد الطلاب، أن هناك مشكلات تواجههم فى التعامل معه، خصوصا فى سقوط الشبكة بشكل مستمر.

ودعت الدكتورة جيهان البيومى، إلى أهمية دور المدرسة فى القيام بدورها، مشيدة بارتفاع نسبة حضور الطلاب، مقارنة بباقى المدارس الأخرى التى تشهد غياب كبير بين الطلاب.

ولفتت النائبة جمان هشام عمارة، إلى التزام الطلاب بالحضور داخل المدرسة، والتأكيد على الإدارة الناجحة، فضلا عن جهود المعلمين فى تقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

كما تفقد الوفد البرلمانى، مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، حيث شهد الأعضاء عروضا رياضية وعسكرية للطلاب، وتم تفقد عددا من الورش.

تضم المدرسة 14 ورشة، بإجمالى 10200 طالب، حيث تقوم المدرسة بأعمال إنتاجية تشارك بها فى معارض، حصلت خلالها على المراكز الأولى.

وأشاد الدكتور سامى هاشم، بالانضباط الذى تشهده المدرسة، قائلا: الانضباط أساس النجاح فى القوات المسلحة والتى تمثل شرف مصر، فهى الدرع الواقي.

وأكد أن المدارس العسكرية نموذج للتلاحم بين القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم فى تبادل الخبرات.

ووجه رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة على ما تشهده مصر من طفرة تنموية فى كافة المجالات، لاسيما قطاع التعليم.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن ما يحدث فى التعليم العسكرى مثال للانضباط والالتزام، مشيرا إلى أهمية العمل على الترويج للمنتجات التى تقوم بها مدارس التعليم الفني.

وشددت الدكتورة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بملف التعليم الفنى، وربطه بسوق العمل لتوفير فرص عمل للشباب، وفى ضوء اهتمام الدولة بمحاربة البطالة.

من جانبها أشادت الدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بالجهود التى تقوم بها المدرسة، وما تشهده من انضباط، مشددة على ضرورة توفير الدعم اللازم للورش الفنية.