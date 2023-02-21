شكرا لقرائتكم خبر عن طلبا إحاطة للنائب محمد عبد العزيز عن شبرا الخيمة أمام "محلية النواب" الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الخميس المقبل، طلبى إحاطة مقدمين من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجهين إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن أهم مشاكل شبرا الخيمة بشأن عدم تطبيق منظومة لجمع القمامة، وتمدد سوق الأحد بشارع أحمد عرابى مما عطل حركة سير المواطنين.

ويتضمن طلب الإحاطة الأول، نقل سوق الأحد وتمدده داخل الكتلة السكنية بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة مما يعيق حركة المواطنين وسبب معاناة كبيرة لأهالى المنطقة.

بينما يستعرض الطلب الثانى، عدم تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة فى مدينة شبرا الخيمة، ما يجعل أهل شبرا الخيمة يعانون بشكل كبير من هذه المشكلة.

يذكر أن مجلس النواب يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 27 من شهر فبراير الجارى، وشهدت أعمال الجلسة العامة الأخيرة، مواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، تمثلت فى 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.