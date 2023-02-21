شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يعلن تجديد عقد النني حتى عام 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

كشف نادي آرسنال الإنجليزي عن تجديد عقد النجم المصري محمد النني الذي يلعب لصفوف الفريق منذ سبع سنوات، حتى يونيو 2024 في ظل رغبة الفريق في استمراره مع النادي.

آرسنال يعلن تجديد النني

وقام نادي أرسنال باصدار بيانا عبر موقعه الرسمي كشف خلاله عن تجديد عقد النجم المصري محمد النني لمدة موسم لينتهي عقده مع المدفعجية في يونيو 2024 بدًلا من يونيو 2023.

وعبر محمد النني لاعب آرسنال ومنتخب مصر عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وأنصارنا كثيرًا وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا في أن نكون في أفضل حالاتنا، كل يوم أكون هنا".

وأكمل النني تصريحاته قائلا: "إنه يجعلني فخورًا للغاية بتمثيل هذا النادي الرائع منذ عام 2016، الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد جدًا لأنني قمت بتمديد عضويتي. عقد."

مباريات النني مع آرسنال

يذكر أن النجم المصري محمد النني قد خاض 155 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ستة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 7 سنوات لعبهم داخل الفريق الإنجليزي.

