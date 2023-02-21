انت الان تتابع خبر تحركات السوداني الدولية شطرت الاراء.. اطراف تراها استثنائية واخرى تصفها بالتقليدية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع انطلاق صافرة تشكيل حكومة السوداني زادت مخاوف الدول الاقليمية والدولية من توجهاتها كونها جاءت من رحم القوى التقليدية، لكن السوداني اعتلى صهوة التحركات نحو دول متعددة للتعبير عن وجهة نظر الحكومة ورغبتها بتوسيع افاق العلاقات وطي صفحة الخلافات اخر تلك التحركات المشاركة في مؤتمر ميونخ واللقاءات المتعددة التي اجراها هناك، وهذا ما يجعل العراق منتفحا على جميع السياسات بحسب نواب.

اما نواب اخرون وعلى هامش تحركات السوداني فأبدوا اراء لاتتفق مع ايجابية الزيارات المكوكية للحكومة، اذ وصفت بعدم الاختلاف عن الحكومات السابقة التي استهلكت العديد من مذكرات التفاهم دون ادنى جدوى من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.