شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تفتح قنصلية في زنجبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتحت دولة الإمارات قنصلية لها في زنجبار، تأكيدا على العلاقات الهامة بين البلدين، وخدمة لرعايا البلاد، الذي يزورون هذا البلد.

وحضر حفل افتتاح القنصلية، الدكتور حسين مويني، رئيس زنجبار، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة بالإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وستقدم القنصلية التسهيلات الخدمية الرئيسية لمواطني دولة الإمارات الذين يزورون زنجبار، وكذلك للأعداد المتزايدة من المسافرين من الجانبين بحثًا عن فرص تعاون في قطاعات الأعمال والتجارة والفنون والثقافة والسياحة.

الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، قال إن "افتتاح القنصلية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات مع زنجبار والتي تمتد لعقود عديدة".

مضيفا أن افتتاح القنصلية الجديدة "يعكس الروابط القوية والمستمرة بين دولة الإمارات وزنجبار"، متعهدا بالعمل على "تسهيل تبادل الأفكار والأعمال بين الشعبين، وتوطيد الروابط الثقافية والتجارية والاقتصادية".

وسيمكّن افتتاح القنصلية الجديدة دولة الإمارات وزنجبار من تعزيز التواصل والتعاون المشترك بما يحقق المنفعة لشعبي البلدين.