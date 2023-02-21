شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تركيا تسجل 90 هزة ارتدادية عقب زلزال أنطاكيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 90 هزة ارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي التركية، أمس الإثنين، بقوة 6.4 درجة.



وبلغت قوة أشد الهزات الارتدادية 5.8 درجة على مقياس ريختر، وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

يأتي بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وأفاد بيان صادر عن "آفاد"، الثلاثاء، بمقتل 6 أشخاص جراء زلزال هطاي، وإصابة 294 شخصا، بينهم 18 في حالة خطيرة، حسب ما ورد في معلومات صادرة عن وزارة الصحة.

ولفت البيان إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلا إلى المنطقة من أجل المواطنين، وأكد استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوا وبرا.

وكان زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب البلاد) مساء الإثنين، في تمام الساعة 2004 بالتوقيت المحلي.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي بعد أسبوعين من وقوع زلزالين مزدوجين في ولاية قهرمان مرعش (جنوب البلاد) بقوة 7.8 درجة و7.6 درجة، وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما أسفر عن تسجيل خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.