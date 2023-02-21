تركيا تتلقى 90 هزة ارتدادية بعد زلزال الأمس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 90 هزة ارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي أمس الاثنين بقوة 6.4 درجة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وبلغت قوة أشد الهزات الارتدادية 5.8 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد بيان صادر عن "آفاد" اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 أشخاص جراء زلزال هطاي، وإصابة 294 شخصا، بينهم 18 في حالة خطيرة، بحسب ما ورد في معلومات صادرة عن وزارة الصحة.

ولفت البيان إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلا إلى المنطقة من أجل المواطنين، وأكد استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوا وبرا.

وكان زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب البلاد) مساء أمس الاثنين، في تمام الساعة 2004 بالتوقيت المحلي.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي بعد أسبوعين من وقوع زلزالين مزدوجين في ولاية قهرمان مرعش (جنوب البلاد) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما أسفر عن تسجيل خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.