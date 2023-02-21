شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة أمام النواب: الدولة لا تتأخر فى صرف تعويضات نزع الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك متابعة دورية لملف تعويضات المواطنين فى ضوء تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة، مستطردا: رغم الظروف التى تمر بها البلاد لكننا حريصون على صرف التعويضات للمواطنين فى إطار ضوابط.

وتابع محافظ الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة، قائلا: "عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية، وذلك لوضع ضوابط للتعويضات، لا سيما وأن هناك كثير من الأبنية المخالفة"، لافتا إلى أن التعويضات فى بعض الملفات كانت صعبة للغاية، موضحاً أن هناك 3 أنواع من التعويضات تصرف للمواطن، وهم؛ تعويض اجتماعى وتعويض أرض وتعويض مبني.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون فى حال نزع الملكية، حيث إن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.

وناشد السجينى الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية .

وأشار السجيني، إلى أن الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته إلا ومعه التعويض، وحذر الحكومة، قائلا: تحذير سياسى، وجود مشكلات عامة مثل هذه ووجود حالة من عدم الرضا أمر غير جيد ويجب معالجته .

وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قائلا: "إننا نتابع ملف التعويضات بشكل دورى، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولم نطلب أى طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه"، مؤكدا أنه مستعد للرد على كل حالة من الحالات التى تشتكي من التعويضات .

وقال: إننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، ويجب أن يثبت الإقامة العلية فى المكان حتى يصرف له التعويض الاجتماعى.

وأضاف أن التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة، وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى، وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوى حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء .

وقال إن منطقة ترسا بمحافظة الجيزة تم صرف تعويض اجتماعى 345 مليون جنيه و310 شقة، و750 مليون تعويض للأرض والمبنى، مستطردا: لا أحد فى محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعى عن نزع الملكية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه لتعويضات محور 26 يوليو .