شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" يهدد برفع الجلسة لغياب بعض ممثلى الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من غياب ممثلي الوزارات المعنيين بحضور اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب متعلقة بمشكلات محافظة الجيزة، وذلك بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وقال النائب أحمد السجينى، منفعلا بسبب غياب بعض المسئولين عن حضور اجتماع اللجنة: "أنا مش جاى أهزر، ولما يبقى معايا محافظ يجب على رؤساء الهيئات والشركات والأجهزة المعنية التابعة لكل وزارة الحضور للرد".

واستطرد النائب أحمد السجينى: "اللى مش محضر نفسه من الاتصال السياسى بأى وزارة، عليه الخروج الآن من قاعة الاجتماع للتواصل مع إدارته بالوزارة".

وهدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برفع الجلسة، حال عدم حضور المسئولين بالوزارات والهيئات، وقال: سأرفع الجلسة .. أنا معايا محافظ سايب شغله وقاعدين بنكلم نفسنا فى ظل غياب الطرف المفوض من الوزارات".

ويحضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وتتضمن طلبات الإحاطة تأخر صرف التعويضات للمواطنين فى حابة نزع المبكية للمنفعة العامة طبقا للقانون رقم 10 لسنة1990وتعديلاته رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية المنفعة العامة للدولة.

كما تتضمن طلبات الإحاطة هدم وإعادة بناء مبنى عيادات الأسنان بمستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة،وذلك بهدف توسعة الشارع الذى يمر بجواره ويربط بين منطقة أبو قتادة وبولاق، وكذلك طلب الإحاطة الخاص بإزالة مستشفى بولاق الدكرور العام .