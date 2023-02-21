بريطانيا: ارتفاع خسائر المدنيين الأوكرانيين بعد قصف روسي عشوائي

ياسر رشاد - القاهرة - اتهمت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، روسيا بتنفيذ قصف عشوائي على أوكرانيا باستخدام المدفعية والأنظمة الأخرى، ما يتسبب في وقوع العديد من الخسائر في صفوف المدنيين وتزايد الأضرار على المرافق الطبية والتعليمية.

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وذكرت الوزارة- عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- أنه اعتبارا من 13 فبراير 2023 ، بلغ إجمالي الخسائر البشرية بحسب تسجيلات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 18 ألفا و955 ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية العملية الروسية الشاملة في أوكرانيا، من بينهم 7 آلاف و199 قتيلا و11 ألفا و 756 مصابا ، فيما تم تسجيل 697 ضحية مدنية في يناير 2023.



وأشارت البيانات الواردة في يناير 2023 إلى أن العنف استمر على طول خط المواجهة بطول 1200 كيلومتر لكنه تركز بشكل أساسي في ولايات دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها

الغرب لأوكرانيا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على ما يصل إلى 320 عسكري أوكراني على محورى كوبيانسك ودونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير سيارتين عسكريتين مصفحتين وراجمة صواريخ "غراد" على محور كوبيانسك.

وعلى محور دونيتسك، فأعلنت الوزارة مقتل 250 عسكريا أوكرانيا ودمرت مدفعي هاوتزر من طرازي "دي 20" و"دي 30" إضافة لمدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.

يأتي هذا فى الوقت الذى شدد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا مع اقتراب الأزمة الروسية-الأوكرانية من عامها الأول.

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