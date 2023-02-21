بوتين يتهم الغرب باستخدام دبلوماسية خادعة والسعي لحرب عالمية

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الدول الغربية بسبب دورها في النزاع الجاري بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا إن الغرب يستخدم أسلوبا خادعا ولديهم ازدواجية في المعايير.

اقرأ أيضًا.. "الوضع خارج عن السيطرة".. الصين تعرب عن قلقها من الحرب الأوكرانية

وأكد بوتين في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، اليوم، أن بلاده كانت منفتحة ومستعدة للحوار مع الغرب، كما كانت تسعى دائما للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل، وكان موقفها صريحا بالبحث عن الحل السلمي، مشيرًا إلى أن أوروبا والعالم بحاجة للأمن غير المجزأ.



وقال بوتين "إن الغرب يستخدم أسلوبا خادعا ولديهم ازدواجية في المعايير ويتضح ذلك عندما دمروا يوغسلافيا والعراق وليبيا وسوريا، فالثقة ليست شيئا مهما بالنسبة لهم".



واتهم الغرب بالعمل دائما بأساليب الهيمنة وإستخدام كل ما لديهم من إمكانيات وخداع حتى شعوبهم في إدعاء بحثهم عن السلام، قائلًا إن ردة فعل الغرب كانت خادعة حتى أن الناتو توسع واقترب من حدود روسيا ونشروا القواعد العسكرية.

وأضاف بوتين أن الولايات المتحدة لديها مئات القواعد العسكرية وقاموا بنسف الاتفاقات التي يمكن أن تدعم السلام في العالم.

وأكد بوتين في كلمة أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أن إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، أطلقت "للتخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا".

وقال الرئيس الروسي: "العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.. نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية".

واتهم بوتين النظام الأوكراني بالعمل على نشر الكراهية، مؤكدًا محاولته لحل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية.

وأضاف "النظام في كييف دعم الإرهابيين في منطقة دونباس".

وأشار بوتين إلى أن المواجهات الدامية الأخيرة في منطقة دونباس، كانت تتفاقم بسبب القوات الأوكرانية.

وقال بوتين: "في الفترة الماضية كان

هناك نزيف كبير في دونباس، وكانت روسيا تعمل على حل سلمي، بينما يعمل الغرب على أسلوب الخداع، وهو نفس الأسلوب الذي استخدموه في السابق لتدمير يوغسلافيا والعراق وسوريا".

وأكد بوتين أن روسيا تواجه "خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة".

وهاجم بوتين الدول الغربية، واعتبرها "منافقة" في تعاملها مع الحرب، نظرا لتاريخها السابق.

وقال بوتين: "الدول الغربية أنفقت 150 مليار دولار لدعم القوة العسكرية الأوكرانية والحرب، أما للدول الفقيرة خصصوا 60 مليار دولار، أين ذهبت نقاشات دعم الدول الفقيرة؟".

وأضاف: "في مؤتمر ميونيخ الأخير، وجهوا اتهامات عديدة لروسيا، وقاموا بذلك فقط ونسوا أفعالهم في الدول خلال العقود الأخيرة. الولايات المتحدة قتلت قرابة مليون نسمة في هذا القرن، ونزح الملايين بسبب أفعالهم، لكنهم لا يحصون أعداد هذه الضحايا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "أميركا هي الدولة الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم، وهي خرجت من المعاهدات بشكل أحادي".

وقال بوتين إن الغرب يستخدم أوكرانيا واجهة لمواجهة روسيا، وهدفهم تحويل الحرب من محلية إلى عالمية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: