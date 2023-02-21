عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية من الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر انتهاكات واقتحامات المستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك بصورة يومية، وفي آخر التطورات، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، وأدت طقوسا التلمودية في باحاته.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مناطق مختلفة في الضفة الغربية وداهمت منازل المواطنين، وسط حملة اعتقالات واسعة طالت 24 فلسطينيا غالبيتهم من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأكدت مؤسسات الأسرى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ونابلس خلال عمليات المداهمة والاعتقال.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفوار، واعتقلت كلا من: عبد

المجيد أبو طعيمة، وسياف أبو طعيمة، وعبد وليد أبو عواد، وإبراهيم أبو عواد، وجواد هديب، ومحمد عادل الطيطي، وصهيب الخطيب، وعدي عيسى، وجهاد ياغي، وطلعت الفيومي، ويوسف منصور الحسنات، وحسن محمود غطاشة، وحسام خالد غطاشة، ومحمد رمزي أبو ربيع، ومحمد أشرف الفيومي.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ظاهر مراد ملش، ومحمود إسماعيل صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعبد الرحمن خالد صلاح.

ومن مخيم عقبة جبر في أريحا، اعتقلت الشابين عبد الله الحناوي، وهاشم أبو عبيد، كما اعتقلت ياسين صباح، وعنان حازم صفدي من قرية عوريف جنوب نابلس.

وفي جنوب نابلس، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة ومنشار لقص الحجر في قرية عوريف.

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