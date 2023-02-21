الأمم المتحدة تدعو للإسهام في حملة المساعدات لتركيا وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى الإسهام بشكل أسرع في حملة المساعدات التي أطلقتها لمعاونة تركيا وسوريا عقب الزلزال الجديد، ويأتي ذلك بعدما أعلنت عن اعتزامها تقديم دعم إضافي للدول التي أرهقتها الزلازل المتواصلة.

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وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، وهي نفس المنطقة التي ضربها زلزال السادس من فبراير الجاري المدمر، وتبعه زلزال آخر بقوة 5.8 درجة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى "تعرض ولاية هاتاي التركية أمس لزلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الزلزال يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة.



وأعرب المتحدث عن شكره للدول المساهمة في مساعدة المناطق المنكوبة من الزلزال، قائلًا إن حياة الأشخاص في خطر، وبالتالي ينبغي تسريع المساعدة.



وكانت الأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق إلى تقديم 397.6 ملايين دولار مساعدات إنسانية

لضحايا الزلزال في سوريا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم "دعم إضافي" بعدما ضرب زلزالان جديدان ولاية هاتاي جنوب شرق تركيا.



وأضاف جوتيريش -في تغريدة نشرها على تويتر "لاتزال أفكاري مع أهالي تركيا وسوريا وهم يواجهون تأثير الزلزالين الجديدين اللذين ضربا المنطقة".



وتابع "أن فرق الأمم المتحدة على الأرض تقوم بتقييم الوضع، ونحن على استعداد لتقديم دعم إضافي وفقا للحاجة".

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