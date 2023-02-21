رئيسة تايوان تؤكد تعزيز الروابط العسكرية مع أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين، اليوم الثلاثاء، تعزيز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة للحدّ من “التوسّع الاستبدادي”، في خطوة قد تصاعد التوتر مع الصين، التي تعارض بشدة التفاعلات الرسمية والعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان.

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وقالت إثر لقاء مع وفد من الكونجرس الأمريكي في مكتبها في تايبيه إن “تايوان والولايات المتحدة ستواصلان تعزيز التبادلات العسكرية”.

وأضاف “ستتعاون تايوان بشكل نشط أكثر مع الولايات المتحدة والشركاء الديمقراطيين الآخرين لمواجهة التحديات العالمية مثل التوسّع الاستبدادي والتغير المناخي.”

ولم تحدد الرئيس التايوانية ماذا ستتضمن هذه "التبادلات" في المستقبل.

وتأتي زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي التي تستمرّ خمسة أيام، بعد أن أفادت تقارير عن قيام مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية بزيارة نادرة وسرّية إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، في خضمّ توترات بين واشنطن وبكين ناجمة عن تحليق مناطيد صينية فوق الأراضي الأمريكية تقول الولايات المتحدة إنها لأغراض التجسس.

وفي حين أن الولايات المتحدة ليس لديها قواعد عسكرية في تايوان، فقد عزز الجانبان التعاون الدفاعي في السنوات الأخيرة، في مواجهة الضغوط

العسكرية والدبلوماسية المتزايدة من بكين. وأقرت تساي في عام 2021 بوجود أفراد عسكريين أمريكيين في الجزيرة، لكنها قالت إنه "ليس بالعدد الكبير كما يعتقد الناس"، مضيفة أن تايبيه لديها "تعاون واسع مع الولايات المتحدة بهدف زيادة قدرتنا الدفاعية".

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي رو خانا بمجلس النواب الأمريكي الذي يقود الوفد، لتساي إن المجموعة زارت تايوان لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.

تعتبر الصين الجزيرة البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة، جزءًا لا يتجزأ من أراضيها مبدية عزمها على إعادة ضمها بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وتبدي بكين استياءها للتقارب القائم في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تمد الجزيرة بدعم عسكري بوجه بكين منذ عدة عقود.

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