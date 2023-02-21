هزة أرضية عنيفة تضرب إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في إيران، دون إفصاح السلطات المحلية بالبلاد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الزلزال الذي ضرب غرب منطقة بندر عباس، جنوبي إيران، جاء بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، بعمق 21 كيلو مترا.

وكانت إدارة الكوارث التركية قد أعلنت، أمس الإثنين، أن زلزالاً بقوة 6.4 ضرب مناطق جنوبي تركيا.

فيما أفادت وسائل إعلام دولية، أن هزات أرضية ارتدادية إثر الزلزال ضربت لبنان وسوريا وأنطاكيا وشعر فيها السكان.

وتسبب الزلزال الجديد، في مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات، في أجزاء من تركيا وسوريا دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين أودى بحياة عشرات الآلاف.

وقال المسؤولون إن المزيد من المباني انهار،

مما أدى إلى محاصرة سكانها وإصابة أشخاص عدة في كل من تركيا وسوريا.

كان مركز الهزة الأرضية الإثنين في بلدة دفني بولاية هاتاي التركية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من زلزال 6 فبراير الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وقد شعر بها سكان سوريا والأردن وإسرائيل.

وتلتها هزة أرضية أخرة بقوة 5.8 درجات.

وأسفر زلزال 6 فبراير المدمر عن مقتل ما يقرب من 45 ألف شخص في البلدين، الغالبية العظمى منهم في تركيا.

وسجلت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية منذ ذلك الحين.

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