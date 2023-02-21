افتتاح مركز تعليمي لأعضاء هيئة التدريس في عكا

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مركز تربوي تعليمي لأعضاء الهيئة التدريسية في مدينة عكا المحتلة، بهدف النهوض بجهاز التربية والتعليم على أعلى المستويات، في مشروع بلغ تكلفته 9 مليون شيكل.

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وفي نهاية الاسبوع الماضي، افتتح المركز بحضور رئيس البلدية شمعون لانكري ونائبه ادهم جمل، مديرة وزارة التربية والتعليم في لواء الشمال د. اورنا سمحون، عضو بلدية عكا رافائيل لوزون، حاخام مدينة عكا يوسف يشار، مدير عام البلدية يانيف آشور، وبمشاركة المعلمين وضيوف آخرين.

أدار الحفل مديرة قسم التربية والتعليم، في بلدية عكا أوريت أسياغ، ومديرة المركز التعليمي، توني زيف.

يتكون المركز التعليمي الجديد من طابقين حيث يضم الطابق الأول قاعة كبيرة، غرف تعليمية وتدريسية للمعلمين والمدرسين، أما الطابق الثاني فيحتوي على غرف تعليمية وغرف حاسوب. تم تصميم المشروع من قبل شركة لوطان للمهندسين المعماريين.



رئيس بلدية عكا، شمعون لانكري

"هنأ جميع العاملين في هذا المجال، وأكد ان المركز سيعمل على تدريب أعضاء الهيئة التدريسية وتطويرهم في مجال التدريس والابتكار".د. أورنا سمحون مديرة التربية والتعليم في لواء الشمال قالت: "كل المشاريع التعليمية التي نقوم بها بالتعاون مع بلدية عكا تهدف للنهوض بجهاز التربية والتعليم على اعلى المستويات".



أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا "بارك افتتاح المركز التعليمي الجديد وأكد ان هذا المركز سيكون له البصمة الحقيقية لتطوير وتقدم مدارسنا العربية، وسيساهم في خدمة ومساعدة طلابنا وإثرائهم بكل ما يلزم على المستوى التربوي والتعليمي".

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