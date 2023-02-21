اخبار العالم

صفقة ماونت تقرب نجم السيتي إلى برشلونة فى الصيف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة ماونت تقرب نجم السيتي إلى فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود رغبة قوية من مسئولي للتعاقد مع النجم الإنجليزي ماسون ماونت، نجم وسط ، والذي أقترب بشدة من الرحيل عن صفوف البلوز بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن مسئولي الليفر غير مقتنعين بدور النجم البرازيلي أرثر مع الفريق، حيث يفضلون رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، لعدم تقديمه للإضافة مع الفريق، فى المقبل يري الريدز أن صفقة ماونت البديل الأنسب للاعب، فى ظل موقف تشيلسي المنفتح لبيع اللاعب.

وشهدت الساعات الأخيرة دخول السيتي فى الصراع بشكل قوي من أجل إتمام الصفقة لصالحها تحسبا لرحيل سيلفا وجندوجان المتوقع فى الصيف المقبل.

وفى سياق الصفقة، يدعم نادي برشلونة بقوة موقف السيتي من أجل إنهاء صفقة ماونت، والتى ستعمل على تقريب وجهة النظر فى صفقة سيلفا، خاصة أن اللاعب البرتغالي أظهر رغبة قوية فى الإنضمام إلى الفريق بالصيف المنقضي، قبل أن تفشل المفاوضات فى نهاية الأمر.

وأصبح ماونت ضمن قائمة اللاعبين، الذين من المتوقع رحيلهم عن البلوز بنهاية الموسم الجاري، بعد التعاقد مع عدد كبير من لاعبي خط الوسط المهاجم، فى المريكاتو الشتوي المنقضي، وعدم حاجة الفريق اللندني لجهوده.


موقف ماونت من العروض المقدمة له

ومن جانبه، يفضل ماونت البقاء فى ، وعدم الرحيل إلى أيا من الدوريات الآخري، مما يحصر الصراع على اللاعب بين أندية ليفربول والسيتي حتى هذه اللحظة، على أمل أن يقوم أحد الفريقين بخطف اللاعب فى الصيف المقبل.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا