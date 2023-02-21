انت الان تتابع خبر بعد أحداث سبع قصور "الدامية".. انطلاق عملية أمنية كبرى في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان عملية "ثأر الشهيد ضياء حامد حيدر" انطلقت اليوم والتي تستهدف تجار ومروجي وناقلي المخدرات وكل من لهم مساس بها"، مبينة ان "عناصر المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية باشرت بواجبات نوعية بوتيرة متسارعة بناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية تمكنت في بداية انطلاقها من ضبط شبكة تجار مخدرات بالكامل بعد استشهاد شهيد الواجب البطل (ضياء حامد حيدر) أثناء عملية مطاردتهم".وأضاف البيان، "إننا في الوقت الذي ننعى هذا المنتسب الشجاع، نؤكد أن وزارة الداخلية كانت وما زالت تكافح تجار المخدرات في أنحاء العراق كافة بقوةٍ مُفرطة ولن يثنينا أي شيء عن ذلك ونعد الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة".

*تفاصيل الحادثة

شهدت منطقة سبع قصور شمال شرقي العاصمة بغداد، يوم السبت الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوة أمنية وتاجر مخدرات ملقّب بـ"سيف العبد" التي أدت إلى استشهاد وإصابة عناصر من القوة الأمنية.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، إن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات داهمت منزل أحد تجار المخدرات الملقّب بـ(سيف العبد) في منطقة سبع قصور شمال شرقي بغداد، وأثناء المداهمة حصل اشتباك بين التاجر والقوة استخدم فيه الرصاص والقنابل اليدوية"،

وأشارت إلى أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد منتسب أمني برتبة مفوض وإصابة مفوض آخر، فيما تم القبض على تاجر المخدرات والذي يُعد من التجار الخطيرين".

واضافت، إن "الاشتباكات المسلحة العنيفة التي حدثت في منطقة سبع قصور "شارع أبو فراس" استمرت لساعات طويلة أدت إلى استشهاد المفوض (ضياء حامد حيدر العبودي) وإصابة المفوض (عباس سعد شافي) وإصابة المواطن (عادل جاسم محمد) بجروح، كما تم إلقاء القبض على عصابة "سيف العبد".

