انت الان تتابع خبر السوداني: تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة كبّد العراق خسائر كبيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى اليوم في وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية".وأشار السوداني، إلى أن "تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة".

وشدد السوداني على أن "التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي".

