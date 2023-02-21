شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 قتلى إثر زلزال أنطاكيا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي التركية، مساء الاثنين.

يأتي ذلك وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.



ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، 8 منهم في حال حرجة، حسب المصدر نفسه.

وحصل الزلزال الجديد الذي يُعتبر هزّة ارتدادية للزلزال الأول، عند الساعة 20،04 (17،04 بتوقيت غرينتش)، بعد 14 يومًا من حصول الأول، كما أعقبته 90 هزّة ارتدادية إحداها بقوة 5،8 درجات.

وفي أنطاكية كبرى مدن محافظة هاتاي، انهارت مبان متضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط بينها مقرّ سلطات المحافظة.

وأُخلي مستشفيان في المحافظة مساء الاثنين ووُضع المرضى في خيم.