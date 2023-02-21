«المرة الثالثة خلال 3 أسابيع» .. إسقاط جسم مجهول فوق شمال كندا

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-22 أسقطت جسما غير معلوم كان يحلق فوق كندا.



وأضاف ترودو أن القوات الكندية ستنتشل وتحلل حطام الجسم المجهول الهوية.



وقال ترودو أيضا إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الواقعة وذلك بعد يوم من إصدار بايدن أوامر بإسقاط جسم طائر على ارتفاع عال انتهك المجال الجوي الأمريكي فوق المياه الإقليمية بالقرب من ولاية آلاسكا.

وهذه هي المرة الثالثة خلال 3 أسابيع التي يعلن فيها عن رصد جسم طائر في المجال الجوي لأميركا الشمالية وإسقاطه.

وتواصل قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية جهودها في انتشال الحطام لمعرفة طبيعة الجسم الذي تم إسقاطه، لكن الجو البارد والمياه المتجمدة تعيق ذلك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في إفادة صحفية يوم الجمعة "أستطيع أن أؤكد أن وزارة الدفاع كانت تتعقب جسما على ارتفاع عال فوق أجواء ألاسكا في الساعات الأربع والعشرين الماضية."، "الجسم كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم ويشكل تهديداً معقولاً لسلامة الطيران المدني."

قال كيربي إن المسؤولين علموا لأول مرة بالجسم ليلة الخميس، لكن حتى بعد إطلاق النار عليها لم يتمكنوا من تأكيد مصدرها ، قائلة: "لا نعرف من يملكها، سواء كانت مملوكة للدولة أو مملوكة للشركات أو مملوكة للقطاع الخاص. نحن فقط لا أعرف ".

قال مايكل ب. مولروي، مسؤول سابق في البنتاغون ، لصحيفة نيويورك تايمز: "إذا كان بالون تجسس صيني آخر، فهذا يشير إلى أن الصين إما غير كفؤة في تشغيل هذه الأجهزة أو ربما تعمد استفزاز الولايات المتحدة" و"من المهم أيضًا للولايات المتحدة والصين أن تحافظا على اتصالات مباشرة خلال أوقات كهذه. خاصة بين الجيشين".

وأكد المسؤولون أصل بالون المراقبة الصيني الأسبوع الماضي بعد يومين من رؤيته لأول مرة. اعترف المسؤولون الصينيون بأن البالون الأول جاء من بلادهم ، لكنهم أكدوا أنه كان منطادًا مدنيًا يستخدم بشكل أساسي في "أبحاث الأرصاد الجوية".

لم تقدم الصين أي إفادة بخصوص الأجسام التي تم إسقاطها في كندا وألاسكا.