شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: تعاون مع دولة تشاد فى الأمن الغذائى لرفع المعاناة عن "الأكثر احتياجا" والان مع تفاصيل الخبر
يأتي هذا فى أعقاب اللقاء السابق الذي عقدة مؤخرا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و السيد "لاوكن كورايو ميدار" وزير الدولة للإنتاج والتحول الزراعي التشادي وبحضور اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ووفد من حزب حماه الوطن.
أكد اللواء طارق نصير علي قوة ومتانة العلاقات التي تربط مصر بدوله تشاد والامكانيات الهائلة اللي تملكها الدولة التشادية من موارد طبيعية وثروات حيوانية.
وأشار أمين عام حماة الوطن الي أن المرحله القادمة ستشهد تعاون بين حزب حماه الوطن ووزارة الزراعه التشادية في الأمن الغذائي لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.
وطالب نصير بسرعه تطبيق التوصيات التي اتفق عليها وزيرى الزراعه المصري التشادي مؤخرا من بينها انعقاد اللجنة الفنية الزراعية المصرية التشادية وكذا التنسيق بين السفارة التشادية بالقاهرة والعلاقات الزراعية الخارجية لصياغة مذكرة تفاهم بين البلدين تعزز التعاون الزراعي وتحدد أطر التعاون المستقبلي بين البلدين لتضم التعاون في المحاصيل الاستيراتيجية والتدريب والتصنيع.