شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: تعاون مع دولة تشاد فى الأمن الغذائى لرفع المعاناة عن "الأكثر احتياجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الجهود التي يبذلها حزب حماة الوطن للتعاون مع الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات، التقى اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ووفد من حزب حماة الوطن بالسفير تشوناي إليمى حسن سفير دولة تشاد بالقاهره وذلك لتوثيق وتأكيد النقاط المحددة لزيادة أطر التعاون بين الجانبين لدعم الدولتين فى التبادل التجارى بمايعود بالنغع لصالح المواطنين فى كلا البلدين الشقيقين.

يأتي هذا فى أعقاب اللقاء السابق الذي عقدة مؤخرا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و السيد "لاوكن كورايو ميدار" وزير الدولة للإنتاج والتحول الزراعي التشادي وبحضور اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ووفد من حزب حماه الوطن.

أكد اللواء طارق نصير علي قوة ومتانة العلاقات التي تربط مصر بدوله تشاد والامكانيات الهائلة اللي تملكها الدولة التشادية من موارد طبيعية وثروات حيوانية.

وأشار أمين عام حماة الوطن الي أن المرحله القادمة ستشهد تعاون بين حزب حماه الوطن ووزارة الزراعه التشادية في الأمن الغذائي لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.

وطالب نصير بسرعه تطبيق التوصيات التي اتفق عليها وزيرى الزراعه المصري التشادي مؤخرا من بينها انعقاد اللجنة الفنية الزراعية المصرية التشادية وكذا التنسيق بين السفارة التشادية بالقاهرة والعلاقات الزراعية الخارجية لصياغة مذكرة تفاهم بين البلدين تعزز التعاون الزراعي وتحدد أطر التعاون المستقبلي بين البلدين لتضم التعاون في المحاصيل الاستيراتيجية والتدريب والتصنيع.