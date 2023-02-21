شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المستفيدين من قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. أبرز أهداف المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقًا للمشروع الجديد بعد الموافقة عليه داخل اللجنة، تكون مدة التسجيل 6 أشهر للحصول على سيارة، كما أن هناك مدة تصل لخمس سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها كما أنه ينبغي ألا يمر 3 سنوات على موديل السيارة عند الإفراج الجمركي عنها.

وتتمثل مكتسبات نتائج التعديل فى:

-زيادة مدة التسجيل للحصول على السيارة إلى 6 بدلا من 4 أشهر.

-تكون مدة استيراد السيارة 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

- زيادة عدد المستفيدين من المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لـ 14 مليون مصري.

-استقدام عملة صعبة تساعد فى مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وكان قد طالب رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة ألا تزيد عمر السيارة عن ثلاثة سنوات في عمر الإفراج، باستثناء أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول.