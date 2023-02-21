انت الان تتابع خبر بحوزته 605 ألاف دولار.. اعتقال متهم بتهريب العملة في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استكمالا لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي الدولار والمضاربين بأسعاره، تمكنت مفارز جهازنا في محافظة صلاح الدين استناداً إلى معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص كان يروم تهريب 605 ألاف دولار بطريقة غير شرعية".وأشار البيان الى، أن "المتهم دونت افادته أصوليًا وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".