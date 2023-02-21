انت الان تتابع خبر العراق وألمانيا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم بمجال المشاريع الصحية والأدوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي استقبل سفير جمهورية المانيا في العراق مارتن بيغر ووفد شركات ‏EFI الالمانية المرافق له في مقر مكتبه بالوزارة وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين بمختلف المجالات الصحية ومناقشة توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة الالمانية بما يلبي طموحات الوزارة بتطوير العلاقات والتعامل مع الشركات الموثوقة والرصينة والتعاون الصحي بمجال انجاز المشاريع الصحية والادوية والتدريب والتطوير وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل وزارة الصحة للتعاون مع الشركات الالمانية الرصينة وتعزيز العلاقات بين وزارتي الصحة العراقية والألمانية".

واكد وزير الصحة العراقي، على "تقديم الدعم اللازم لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين كونها جزء مهم يحقق اولويات البرنامج الحكومي في تطوير الواقع الصحي للبلد اضافة الى تعزيز العلاقات الدولية مع كافة البلدان الصديقة بمختلف المجالات ومنها المجال الصحي بما يصب بمصلحة البلدين".