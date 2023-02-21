انت الان تتابع خبر عالميا.. انخفاض جديد في أسعار الذهب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1838.66 دولار للأونصة عند الساعة من 0657 بتوقيت غرينتش، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1846.70 دولار.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.



سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو ستة بالمئة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأميركي وتوازن سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للمركزي الأميركي غدا الأربعاء. وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو، وإلى ذروة 5.3 بالمئة في يوليو.

ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.72 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 924.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1498.72 دولار.

