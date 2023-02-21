انت الان تتابع خبر بعد نجاح أغنية "عليك عليك"... سيف نبيل ودوزي يطلقان تحديًا راقصًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدر الفنان العراقي سيف نبيل بمشاركة الفنان المغربي دوزي أغنية تحمل عنوان "عليك عليك"، عبر "يوتيوب"، وجمع هذا الديو بين الثقافة المغربية والعراقية، وهو أول تعاون فني بين الطرفين.

وكتب كلمات الأغنية سمير الموجاري، ولحنها سيف نبيل، أما التوزيع عمر الصباغ. وطرحت "عليك عليك" على طريقة الفيديو كليب، صورت مشاهده تحت إدارة المخرج أحمد المنجد.

وظهر كل من سيف ودوزي في الكليب بـ"لوكات مختلفة"، حيث جسد دوزي دور طبيب، فيما جسد نبيل دور مريض يزور العيادة.

وبعد إصدار الأغنية، أطلق النجمان تحديًا راقصًا على إيقاع أغنيتهما المشتركة.