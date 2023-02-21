انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الثلاثاء 21 شباط 2023 في قصر بغداد، وزير العمل اللبناني مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، تحدث رشيد، أثناء اللقاء عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة الإرتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، حيث أوضح أن "العراق يقف إلى جانب لبنان، معبراً عن الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة".



وأكد "أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني لما يشكله هذا من أهمية في رفد أسواق العمل بذوي الاختصاص".

بدوره أكد الوزير بيرم أن "العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعباً هي علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة، كما عبّر عن الأمل بتعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين في العراق وللعراقيين في لبنان"، مشيراً إلى أن "العراق كان ومازال مؤازراً ومسانداً ومتضامناً مع قضايا لبنان المشروعة"، متمنياً "دوام علاقات الأخوة والتعاون الثنائي".

