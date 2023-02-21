انت الان تتابع خبر القبض على أربعة مطلوبين في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة واسط نفذت أوامر قبض قضائية بحق عدد من المطلوبين للعدالة في قضاء الزبيدية".

وبينت القيادة ان "قسم شرطة قضاء الزبيدية تمكن من إلقاء القبض على (4) من المطلوبين قضائيا وفق احكام المواد (413 و22 تنفيذ) من قانون العقوبات العراقي".



وأضافت ان "المتهمين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا".