انت الان تتابع خبر الموت يغيّب أسطورة سباقات الحواجز جريج فوستر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعانى أسطورة سباقات الحواجز منذ عدة سنوات من الداء النشواني (أميلويدوسيس)، وهو مرض نادر، كما خضع لعملية زراعة قلب في 2020.

وبعد مسيرة جامعية مميزة في كاليفورنيا، أحرز خلالها اللقب الوطني في 110 أمتار حواجز عامي 1978 و1980، توج ابن شيكاغو بعشرة ألقاب أمريكية في سباقات الحواجز داخل القاعة وفي الهواء الطلق بين 1981 و1991.



ونال الذهب في 100 أمتار حواجز خلال 3 مونديالات في 1983 و1987 و1991، بالإضافة إلى فضية أولمبية في ألعاب لوس أنجلوس 1984.

وكتب جون ريدجون المدير العام للاتحاد الدولي لألعاب القوى "من المحزن أن يتركنا جريج مبكرا، تصرف فوستر مثل كل أبطال العاب القوى.. منافس شرس على المضمار، لكنه إنسان محب وكريم في الخارج".

وخلال 18 موسما متتاليا بين 1977 و1994، كان فوستر ضمن 12 منافسا عالميا في سباق 110 أمتار حواجز، وهيمن على الصدارة.

وفي 1998، واصل جريج فوستر مشاركته بذراع مكسورة، قبل أن يعتزل الرياضة في عام 1996.

