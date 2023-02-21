انت الان تتابع خبر نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدحيل القطري X الشباب السعوديفولاد خوزستان الإيراني X الهلال السعودي

وتأهل الهلال (حامل اللقب) والشباب والدحيل وفولاد خوزستان إلى الدور ربع النهائي، بعد تخطيهم أندية شباب الأهلي الإماراتي وناساف كارشي الأوزبكي والريان القطري والفيصلي السعودي على الترتيب في الدور ثمن النهائي الذي أُجريت منافساته بملعبي "الثمامة" و"الجنوب" في دولة قطر يومي الأحد (20 فبراير/ شباط) والسبت (19 فبراير) الماضيَين.



وسيتأهل الفريقان الفائزان في ربع النهائي لمواجهة بعضهما في نصف النهائي الذي سيُعد بمثابة نهائي خاص مبكر بالمنطقة الغربية من القارة الصفراء.

وتُقام الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب في دولة قطر، وسيتأهل الفريق الفائز بالمنافسات لملاقاة بطل الشرق، أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي البطولة، عبر مباراتي ذهاب وإياب يومي 29 أبريل/ نيسان و6 مايو/ أيار القادمَين، علمًا أن مباراة العودة ستُقام على أرض دياموندز، "ملعب سايتاما" باليابان.

