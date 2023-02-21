انت الان تتابع خبر إيران تكافئ الرجل الأمريكي الذي هاجم سلمان رشدي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أمين مؤسسة تنفيذ فتاوى الخميني، محمد إسماعيل زارعي، "نشكر بصدق العمل الشجاع الذي قام به الشاب الأميركي الذي جعل المسلمين سعداء بتعمية إحدى عيني رشدي وفقدانه القدرة على استخدام إحدى يديه".

وأضاف زارعي: "لم يعد رشدي الآن أكثر من حي ميت، ولتكريم هذا العمل الشجاع، سيتم التبرع بحوالي 1000 متر مربع من الأراضي الزراعية للشخص (المهاجم) أو لأي من ممثليه القانونيين".



وتعرض رشدي البالغ من العمر 75 عاما، للطعن بينما كان يهم بإلقاء كلمة خلال مؤتمر في تشوتوكوا، بشمال ولاية نيويورك الأميركية، فقد على إثره بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وجاء الهجوم بعد 33 عاما من إصدار الخميني، فتوى دعا فيها المسلمين إلى هدر دم رشدي بعد أشهر قليلة من نشر رواية "آيات شيطانية" التي اعتبرها مسلمون مسيئة للقرآن وللنبي محمد.

وتم اعتقال المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على رشدي. والموقوف أميركي من أصول لبنانية يدعى، هادي مطر، ويبلغ 24 عاما، وقد دفع أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك ببراءته في محاكمة عقدت أولى جلساتها في منتصف أغسطس.

ودفع المتهم بمهاجمة الروائي بأنه غير مذنب في تهم محاولة القتل والاعتداء من الدرجة الثانية.

ولد سلمان رشدي عام 1947 في بومباي بالهند وأصدر روايته الأولى "غريموس" عام 1975، ثم بدأ يشتهر مع صدور روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" التي فاز عنها بجائزة بوكر عام 1981 في بريطانيا. وتلتها "العار" التي حازت جائزة أفضل كتاب أجنبي في فرنسا عام 1985، و"تنهيدة المغربي الأخيرة" و"الأرض تحت قدميها"