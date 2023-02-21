شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في تركيا يعزز الدور الإنساني للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان المحامي زايد الشامسي، أن افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في منطقة الريحانية بمدينة هاتاي التركية، يعزز من الدور الإنساني والطبي في رعاية المصابين من كارثة الزلزال.

وأشار الشامسي وفقا لـ24 إلى أن المستشفى الذي تم إنشاؤه مؤخرًا سيساهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمصابين من الزلزال، مثنيًا على جهود دولة الإمارات المستمرة في دعم ورعاية المصابين من الزلزال إلى جانب الدور الكبير الذي قدمته إلى المتضررين منذ وقوع الكارثة الإنسانية المأساوية.





كما وأثنى الشامسي على المستشفى الميداني الذي يضم 200 سرير، بالإضافة إلى 20 سرير عناية فائقة، وغرفتي عمليات بكامل المعدات الطبية، وغرفتين للعناية المركزة، ومختبر وصيدلية، مبينًا أن المستشفى سيكون بمثابة اليد الداعمة للكثير من المصابين والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.



وأكد الشامسي أن نهج الإمارات وقيادتها الرشيدة دائمًا هو العمل الإنساني النابع من القيم والعادات العربية والإسلامية المغروسة في وطن الخير والعطاء والرحمة، متمنيًا الشفاء للمصابين من الزلزال.