ستة قتلى ومئات الإصابات بزلزالين جديدين ضربا تركيا وسوريا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن زلزالين بقوة 6.4 درجات و5.8 درجات على مقياس ريختر ضربا مركز منطقتي "دفنه" و"سمنداغ" في هاتاي جنوبي البلاد، مساء أمس الاثنين، وامتدا إلى الشمال السوري، فيما شعر بهما سكان لبنان وفلسطين.



وأضافت إدارة الكوارث التركية أنه تم تسجيل 32 هزة ارتدادية بعد الزلزالين، وأضافت أن سكان مدن هاتاي وغازي عنتاب ومرسين وأضنة وأنطاليا وكهرمان مرعش شعروا بالزلزال، وشوهد مواطنو عدة مدن ينزلون إلى الشوارع خوفا من تضرر المباني من آثار الزلزالين.



وانهار قسم من مبنى ولاية هاتاي التركية (جنوب) مساء الاثنين، على وقع زلزال ضرب الولاية بقوة 6.4 درجات، بعد تعرضه لأضرار من زلزال سابق.



من جهته، أعلن والي هاتاي جنوبي تركيا ارتفاع ضحايا الزلزالين اللذيْن ضربا الولاية مساء الأمس إلى 6 قتلى ونحو 300 جريح.



بدوره، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إصابة 294 شخصا، بينهم 18 في حالة حرجة إثر الزلزالين.



من جهته، حثّ فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي المواطنين على عدم التوجه إلى المباني المتضررة.



وقد نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية صورة تظهر مركز الزلزال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وقالت إنه ضرب المنطقة على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 8:04 بتوقيت تركيا.



وفي شمال غربي سوريا، أفاد الدفاع المدني السوري بإصابة 190 شخصا جراء الزلزالين الجديدين في هاتاي.



وأضاف أن أغلب الإصابات وقعت بسبب سقوط الحجارة أو القفز من الأبنية المرتفعة والتدافع، وانهيار بناءين متصدعين غير مأهولين ومئذنة مسجد في جنديرس شمالي حلب وعدد من الأبنية المتصدعة في خربة الجوز والحمزية والملند والزوف وبيت صوفان غربي إدلب، دون تسجيل إصابات فيها.



كما انهارت جدران وشرفات منازل في عدة مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب.



الجزيرة نت

