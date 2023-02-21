انت الان تتابع خبر إمداد موسكو بـ"أسلحة فتاكة".. رد "قوي" من الصين حول بالمزاعم الأمريكية الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك بعدما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، المزاعم الأمريكية التي وصفها بـ"الكاذبة"، متهمًا إدارة بايدن بنشر الأكاذيب. ورأت تقارير أمريكية أن تصريحات وينبين كانت جزءًا من سلسلة تحركات من جانب الصين، إذ يحاول الزعيم شي جين بينغ، إبقاء العلاقات مع روسيا وثيقة، ولكن أيضًا إصلاح العلاقات مع القوى الغربية.وفي "اتهام خطير" من قبل جهة رفيعة المستوى، نقلت الصحيفة الصينية عن وينبين قوله: "على العكس من ذلك، فإن الولايات المتحدة متورطة في إراقة الدماء في أوكرانيا.. هي التي تزود ساحة المعركة بالأسلحة باستمرار، وليس الصين."

وتأكيدا على تصريحات وينبين، اعتبرت "غلوبال تايمز"، أن زيارة بايدن لكييف "تعد رمزية للغاية، إذ من المرجح أن تجلب هجومًا شرسًا من قبل روسيا." ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الزيارة "غير عقلانية وأنانية" نظرًا لعواقبها الوخيمة على أوكرانيا.

وقال المحللون، وفقًا للصحيفة الصينية، إن الرحلة كشفت عن نية الولايات المتحدة في "الاستفادة" من الصراع، إذ إن إدارة بايدن تجاهلت "عمدًا" عواقب رد فعل روسي سيكون أكثر عدوانية، مشيرين إلى أن زيارة بايدن لن يكون لها أي تأثير ملموس على ساحة المعركة.