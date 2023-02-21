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انت الان تتابع خبر ميسي يواصل كتابة التاريخ وينضم إلى "قائمة عظماء" التسجيل من الركلات الحرة والان مع التفاصيل
ووصل ميسي (أفضل لاعب في العالم 7 مرّات) إجمالًا إلى 30 إسهام تهديفي مع باريس في الموسم الحالي 2022-2023، بواقع 14 هدفًا و16 تمريرة حاسمة، من أصل 28 مباراة في 4 بطولات، هي الدوري والكأس والسوبر الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا.
أكثر اللاعبين تسجيلًا للركلات الحرة في التاريخ
الهدف ضد ليل جعل ميسي يتخلّف بفارق هدف واحد فقط عن مواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، وبـ4 أهداف عن الإنجليزي ديفيد بيكهام. وبفارق 9 أهداف عن البرازيلي بيليه. وبفارق 16 هدفًا عن صاحب الرقم القياسي، جونينيو.
ولا يزال لاعب الوسط الأنيق جونينيو، "الأمهر" في التسجيل من ركلات حرة في عالم كرة القدم، حيث أحرز إجمالًا في مسيرته 118 هدفًا، منهم 77 من ركلات حرة بنسبة تقارب 65%. ما يجعله ملكًا للركلات الحرة عبر كل العصور.
اللافت أن المراكز الثلاثة الأولى في تلك القائمة للاعبين برازيليين، هم جونينيو وبيليه ورونالدينيو على التوالي. ويأتي في المركز السابع برازيلي آخر وهو زيكو الملقّب بـ"بيليه الأبيض" وسجّل 62 هدفًا من ركلات حرّة، أغلبها مع نادي فلامينغو.
والمثير أن المراكز الـ9 الأولى ليس من بينها أي لاعب أوروبي سوى الإنجليزي ديفيد بيكهام، حيث احتكر نجوم أمريكا الجنوبية ممثلين في البرازيل والأرجنتين تلك القائمة عن جدارة. وأبرزهم الثنائي الأرجنتيني دييغو مارادونا وليونيل ميسي.