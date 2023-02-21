انت الان تتابع خبر ميسي يواصل كتابة التاريخ وينضم إلى "قائمة عظماء" التسجيل من الركلات الحرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحرز ميسي (35 عامًا) هدفًا من ركلة حرّة السبت الماضي 18 فبراير/ شباط، في الوقت القاتل وقاد سان جيرمان للفوز بنتيجة 4-3 على ليل بالجولة 23 من الدوري الفرنسي بملعب "حديقة الأمراء"، ليوقع "البولغا" الهدف رقم 61 من ركلة حرة بكامل مسيرته.ووصل ميسي (أفضل لاعب في العالم 7 مرّات) إجمالًا إلى 30 إسهام تهديفي مع باريس في الموسم الحالي 2022-2023، بواقع 14 هدفًا و16 تمريرة حاسمة، من أصل 28 مباراة في 4 بطولات، هي الدوري والكأس والسوبر الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للركلات الحرة في التاريخ

الهدف ضد ليل جعل ميسي يتخلّف بفارق هدف واحد فقط عن مواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، وبـ4 أهداف عن الإنجليزي ديفيد بيكهام. وبفارق 9 أهداف عن البرازيلي بيليه. وبفارق 16 هدفًا عن صاحب الرقم القياسي، جونينيو.