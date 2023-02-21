انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غرب بندر عباس في إيران".

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، مساء أمس الاثنين، أن زلزالا بقوة 6.4 ضرب مناطق جنوبي تركيا.



فيما أفادت وسائل إعلام دولية، أن هزات أرضية ارتدادية إثر الزلزال ضربت لبنان وسوريا وأنطاكيا وشعر فيها السكان، كما أعلنت وزارة النقل أن سكان إقليم كردستان وبعض المحافظات شعروا بهزة أرضية ارتدادية إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.