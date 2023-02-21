شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعفاء مكونات المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بشأن تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويقضى المشروع بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

ووفقا للتعديل المقدم تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".

ويأتى الهدف من القانون يأتي بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية تستهدف وزارة المالية، إعفاء أجهزة الهاتف المحمول واجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.